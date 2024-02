Che Tempo Che Fa, Mara Maionchi ricorda Sandra Milo: «La donna più gentile che abbia mai conosciuto»

Martedì 6 Febbraio 2024, 18:16

Durante la puntata di domenica 4 febbraio 2024 di ‘Che Tempo Che Fa, Mara Maionchi ha voluto ricordare Sandra Milo da poco scomparsa con cui ha condiviso l’esperienza di ‘Quelle brave ragazze’. “Mi dispiace molto, è stata una compagna di viaggio eccezionale. E senza esagerare è stata la donna più gentile che io abbia mai conosciuto. Era veramente gentile, cosa difficilissima in certi momenti. Era una donna precisa, una lavoratrice, una donna veramente buona. Non ha mai detto una cosa sgradevole verso nessuno e la ricordo con grande affetto. Mi dispiace”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)



