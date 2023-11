Lunedì 20 Novembre 2023, 09:00

Poche auto in centro ma le strade intorno al nucleo cittadino, specie nel pomeriggio, sono risultate trafficatissime. La domenica ecologica trascorsa a Frosinone ha visto le arterie del centro quasi libere dalle macchine, tanti pedoni a partire dalle 10.30/11 specie in via Aldo Moro animata anche dalle contestuali manifestazioni sportive (la passeggiata e il bike day) ma molto traffico sulle strade intorno al nucleo urbano dove era vietato circolare. In particolare Corso Volsci (il tratto urbano della Monti Lepini) è risultato intasato per diverse ore, così come il tratto che va da Brunella sino a Madonna della Neve e via Pier Luigi da Palestrina dove le auto si sono concentrate per evitare di entrare in centro e rischiare una contravvenzione. La polizia locale fa sapere che sono state controllate un centinaio di auto e non è stata elevata alcuna multa. «La maggioranza delle auto erano ibride o elettriche oppure erano dirette alla farmacia di turno (la Palleschi di via Marittima)» - riferiscono dal comando. Oggi le centraline dell'Arpa rileveranno se il blocco del traffico abbia aiutato ad abbassare le polveri sottili (Pm 10) oppure se il traffico registrato sulle strade più periferiche, di fatto, abbia annullato i benefici dell'assenza di auto in centro (alcune volte le Pm 10 paradossalmente sono aumentate proprio durante le giornate di blocco della circolazione).

LA SCELTA

PROSSIME DATE

I DATI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La domenica ecologica, così come concepita, è voluta dall'amministrazione anche e soprattutto per consentire ai cittadini di vivere una giornata senza l'assillo delle auto, cercare una mobilità differente e approfittare dell'assenza di traffico per passeggiare o farsi una pedalata. Ieri due le manifestazioni che si sono svolte. Alle 10, dalla villa comunale, è partita la camminata ecologica di nordic walking (organizzata in collaborazione con il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone) che ha visto i partecipanti transitare su De Matthaeis, via Aldo Moro, Parco Matusa, via Marittima, via Aldo Moro, con il ritorno alla villa comunale. Per gli amanti delle due ruote ecologiche, invece si è svolto il Bike day un itinerario in bicicletta aperto a tutti. Il "Bike day" ha avuto inizio alle 11 dal Matusa seguito da una serie di premiazione agli studenti nell'ambito del concorso di idee riservato agli studenti per "L'Aria che respiriamo".I prossimi blocchi del traffico verranno programmati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo ma l'amministrazione comunale si riserva di procedere con limitazioni per le auto più inquinanti anche nei giorni feriali in base ai livelli di smog presenti in atmosfera. Da valutare poi anche l'ipotesi di vietare ai mezzi pesanti la percorribilità della Monti Lepini mentre una stretta è stata annunciata per l'uso dei caminetti.Sul fronte smog Frosinone è ferma a 39 giorni di inquinamento dall'inizio dell'anno: oltre i limiti consentiti (35) ma ben al di sotto delle statistiche di anni precedenti dove in questo periodo già si registravano 60-70 giorni di superamenti. Più difficile la situazione nel comune di Ceccano che conta 51 giorni di smog e che anche quest'anno si candida ad essere la cittadina della provincia più inquinata per smog. Cassino, invece, è al limite di 35 giorni: basta una giornata di smog per essere fuori norma. Resta, invece, ampiamente al di sotto dei limiti la centralina di viale Mazzini nel capoluogo con appena 12 superamenti a conferma che Frosinone ha due qualità dell'aria completamente differenti tra la parte alta e quella bassa.Gianpaolo Russo© RIPRODUZIONE RISERVATA