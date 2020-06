Foligno, farmacie comunali: ecco i nuovi vertici di Afam nominati all'unanimità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Nominati i nuovi vertici di Afam, le farmacie comunali di Foligno. Dopo la modifica che ha reintrodotto il consiglio di amministrazione a tre, ieri i soci hanno proceduto, all’unanimità, alle nomine. Presidente del Cda di Afam è il manager Massimo Pastori che sarà affiancato dai consiglieri Gianni Cianetti (commercialista) e Giada Bollati (avvocato). L’assemblea ha provveduto anche alla nomina dei componenti del collegio sindacale che ha come presidente Luca Baldoni e membri Fabio Donati e Maria Teresa Bartolini. L’organo di revisori dei conti vede la nomina di Gianluca Matilli che nella precedente gestione di Afam è stato amministratore unico della stessa Afam. Un doppio segnale politico importante quello che, stando a diversi rumors, è emerso a seguito dell’assemblea di ieri. Il primo è riassunto nell’intento unitario che ha portato alla definizione delle nomine per i diversi settori e competenze con votazione all’unanimità. La nomina poi dell’ex amministratore unico al ruolo di organo revisore dei conti sancisce una continuità nella discontinuità. Si attende ora l’ufficializzazione delle nomine e la presentazione dei nuovi vertici alla città anche per approfondire il programma di mandato e i progetti futuri rispetto alla missioni di Afam e cioè le farmacie comunali di Foligno.