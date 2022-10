Terni, convenzione tra Confesercenti, Fipac e farmacie comunali: sconti per i pensionati

Una convenzione con le farmacie comunali per venire incontro ai pensionati, in un momento economicamente difficile soprattutto per loro.

Confesercenti di Terni e la sua struttura dei pensionati, la Fipac, hanno stipulato un accordo con FarmaciAterni a favore dei propri aderenti ed associati.

La convenzione, che ha validità annuale e si rinnova tacitamente, partirà nei prossimi giorni, dopo i tempi tecnici necessari all'attivazione.

La convenzione impegna le farmacie comunali, dopo l’attivazione della fidelity card su semplice richiesta dell’utente, a praticare uno sconto del 10 per cento sui prodotti parafarmaceutici e sui dispositivi medici oltre ad ulteriori sconti su specifici prodotti e categorie merceologiche individuate.

"In questa difficile fase economica e sociale - sottolineano le due associazioni - ottenere un risparmio, anche se solo del 10 per cento, diventa un tassello importante per gli utenti, siano operatori commerciali che pensionati".

La stipula della convenzione concilia, da un lato l’impegno e il compito di Confesercenti e Fipac di offrire ai propri aderenti ed associati agevolazioni varie, volte al risparmio e alla qualità dei servizi, dall’altro risponde alla misson statutaria di FarmaciAterni di assumere iniziative di rilievo sociale e commerciale per agevolare e favorire l’accesso dei cittadini alle prestazioni e ai servizi resi dalle farmacie comunali.