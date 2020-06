Terni, farmacie comunali: «Ora i conti sono in ordine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI L'approccio manageriale, quello freddo, e l'impostazione al sociale, più coinvolgente. Questo il mix che ha riportato in ordine i conti delle farmacie comunali. Trecentomila euro di utile nel 2019 e un fatturato 2020 superiore a quello dello stesso periodo 2019, nonostante le difficoltà della pandemia. Questi i numeri presentati ieri dall'attuale presidente Mauro Scarpellini. Manageriale e sociale.«Terni è una città verace, vera, generosa», dice oggi Ricci. Legare le farmacie ternane alla città è stato il valore in più che ha permesso di ristabilire un rapporto che nel tempo si era perso, annebbiato dalle logiche politiche. La notte bianca, gli sconti dei prodotti per la cura del corpo in piena stagione estive, i rapporti con le scuole, con i quartieri. Questi gli aspetti che hanno fatto sì che le farmacie comunali venissero viste come un valore aggiunto per tutta la collettività, e non la zavorra nei conti del Comune.«Una due diligence ineccepibile, un piano industriale di successo ed un salvataggio e rilancio di una delle aziende più importanti di una grande città è una delle emozioni più belle che si possano augurare nella vita di un manager», commenta Ricci. Ma oltre ai numeri c'è il passaggio di testimone. Perché la strada da proseguire è quella del mix tra tenuta dei conti e rapporto con la città. «E così - ricorda Ricci - che si sono risollevate le farmacie comunali di Perugia». Chiaro il riferimento all'Afas, un modello che sta facendo scuola in tutta Italia. «La nostra sfida sulle farmacie è stata vinta ha detto ieri Scarpellini ora bisogna proseguire con continuità».Sfida che non sarà Scarpellini a proseguire, visto che tra qualche giorno si conoscerà il nome del nuovo presidente della farmacie comunali.