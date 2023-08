Terni, minaccia un nigeriano a cui sta rubando la bici con la scacciacani in via Turati: 56enne ternano nei guai

TERNI - Il centralino del numero unico d'emergenza è stato tempestato di telefonate di cittadini allarmati per il caos che stava andando in scena nel pomeriggio di mercoledì in via Turati.

All'arrivo dei carabinieri del radiomobile è stato bloccato e denunciato un ternano di 56 anni, accusato di aver minacciato un nigeriano con una scacciacani priva del tappo rosso.

Il ternano, secondo la ricostruzione dell'arma, aveva tentato di rubare la bicicletta dell'extracomunitario, che l'ha sorpreso e ha sventato il furto.

Il 56enne si sarebbe allontanato per tornare poco dopo armato della scacciacani con la quale aveva minacciato il nigeriano e un suo amico durante un'accesa lite tra i tre. A disarmarlo i carabinieri. L'uomo, con diversi precedenti, è stato denunciato per tentato furto, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.