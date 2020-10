Fantasia al potere e la Ternana batte pure il Foggia con la coppia Partipilo-Falletti

TERNI - Al Liberati la fantasia al potere. La Ternana sconfigge il Foggia per due a zero. Lo fa dominando una partita e segnando un gol per tempo con Partipilo e e Falletti. Legittima la leadership con la terza vittoria consecutiva.

Al 15’ Proietti libera Partipilo in area, che pur controllando male ,riesce a calciare con Agostinone che respinge sulla linea. Nello stesso minuto Furlan perde un semplice pallone lasciando al Foggia la ripartenza che mette Curcio nella condizione di calciare con lo specchio libero ma la palla finisce fuori. Al 21’ azione insistita della Ternana. Falletti lancia per Partipilo che viene liberato, suo malgrado, da Raggio Garibaldi. Il fantasista controlla di destro infila di sinistro. Terzo gol in campionato.

Il Foggia è stordito e Marchionni, allenatore del Foggia effettua effettua due sostituzioni, cercando di porre rimedio alle problematiche sulla fascia destra resa devastante dall’accoppiata Defendi-Partipilo. Al 43' bello spunto di Furlan con Frascatore dal limite impegna Fumagalli a terra. Trascorrono due minuti e Defendi crossa dalla destra per Partipilo che di testa impegna Fumagalli.

Nella ripresa la Ternana gestisce il vantaggio impostando l’azione con un fraseggio continuo. Al 23’ Partipilo libera Torromino che viene atterrato in area di rigore da Kalombo. Sul dischetto va Falletti che spiazza Fumagalli. Per lui quarto gol in stagione.

Il Foggia? Prende un po' di coraggio dopo l'ingresso di Balde.

TERNANA-FOGGIA 2-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Proietti (26’ st Paghera), Palumbo; Partipilo (25’ st Damian), Falletti (31’ st Suagher), Furlan (12’ st Torromino); Vantaggiato (12’st Raicevic). A disp. Vitali, Mammarella, Ferrante, Russo, Peralta, Laverone, Salzano. All. Lucarelli

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Vitale (34 st Balde), Raggio Garibaldi (25’ st Morrone), Ndiaye (26’ pt Di Masi) ; Curcio; D'Andrea, Dell'Agnello (26’ pt Garofalo). A disp.Mascolo, Salvi, Di Jenno, Lucarelli Matteo, Aramini, Pompa, Naessens, Regoli. All. Marchionni

ARBITRO: Colombo di Como

RETI: pt 21’ Partipilo; st 24’ Falletti su rigore

NOTE: spettatori 749 per un incasso di 9.743 euro. Espulso al 7’st Cau allenatore in seconda del Foggia. Ammoniti Curcio, Gavazzi, Kontek, Partipilo, Garofano, Kalombo per gioco falloso, Lucarelli (allenatore), Raggio Garibaldi, per proteste, Iannarilli per comportamento non regolamentare. Angoli 4 a 2 per la Ternana. Recupero tempo pt 2’, st 5’

