Mercoledì 10 Aprile 2024, 07:26

Alzi la mano un qualsiasi tifoso ternano che non si aspetta di provare un certo effetto quando sabato vedrà Cesar Falletti con la maglia non più della Ternana ma della Cremonese. Tanti anni insieme, l'uruguaiano e le Fere. Un legame andato al di là del calcio e del rapporto professionale. Spezzato a gennaio da un beffardo destino. Ma adesso, questo destino diventa ancora più beffardo, ponendo il giocatore sudamericano di fronte proprio alla Ternana. Succede nella partita più delicata per entrambe le squadre, per due obiettivi diversi. Ma soprattutto, succede per la prima volta in assoluto.

Falletti, nel 2017, dopo quattro anni aveva lasciato la Ternana per scadenza di contratto, ma le sue militanze prima nel Bologna, poi nel Palermo e poi in Messico nel Tijuana, non gli avevano più permesso di incrociare mai la squadra umbra. Almeno fino all'agosto 2020, quando la società lo prese di nuovo e lui disse: «Eccomi, sono tornato a casa». Terni, per lui, era casa sua. A Terni è nato il figlio più grande, che festeggiava il compleanno ieri. Un anno di soddisfazioni, il campionato vinto con i record, il ritorno in serie B, la gioia di tonare a segnare nei cadetti e l'infortunio al legamento crociato superato non senza sofferenze. Fino all'addio nel mercato di gennaio, di fronte a un'offerta allettante della Cremonese e un prolungamento con la Ternana non arrivato. Di questo aspetto, si è parlato tanto. Forse troppo. Tra polemiche, versioni contrastanti tra le due parti e reazioni differenti dei tifosi. Allora, Falletti decise di andarsene in silenzio senza dichiarazioni. Non voleva aggiungere altre polemiche, pensando di aver lasciato una squadra che aveva solo bisogno di calma e tranquillità per salvarsi.

Non parla nemmeno ora. L'ufficio stampa della Cremonese conferma: «Questa settimana autorizziamo a parlare con gli organi di informazione Luka Lochoshvili». Falletti, sicuramente, sta vivendo una delle settimane più intense sul piano emotivo della sua carriera. Nonostante l'addio, non ha mai smesso di seguire le Fere. Se la sua Cremonese non gioca in contemporanea, o se ha già giocato prima, il suo televisore è sintonizzato sulla partita della Ternana. Sui social continua a interagire con tanti ex compagni. Con alcuni ha un rapporto di amicizia stretto e ci si sente anche, così come si sente con tanti altri amici di Terni. In questi giorni ha anche lasciato auguri e cuori sul profilo di Antony Iannarilli, che non potrà avere davanti come avversario per l'infortunio subito dal portiere. Nella Terni calcistica, ora, cresce l'attesa per questa strana sfida, per questo momento che è arrivato.

Falletti e la Ternana. Sette anni e mezzo, anche se non consecutivi. Il quinto di sempre nelle presenze con la maglia delle Fere con 237 gettoni, il terzo nei gol fatti (49, uno più di Antonio Cardillo) dietro a Giuseppe Ostromann e a Massimo Borgobello. Ecco cosa è stato - o meglio, cosa è - Cesar Falletti per la Ternana. Le strade, ora, tornano a incrociarsi, tre mesi e qualche giorno dopo l'addio. In campo con le Fere, sabato, ci sarà di nuovo pure il Folletto. Stavolta, però, saranno avversari. Per la prima volta.