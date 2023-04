E-Terni Young Festival: un weekend all'insegna della musica e dei giovani

Terni- Un weekend all'insegna della musica e dei giovani: la prima edizione dell' E-Terni Young Festival arriva in città.

L'appuntamento è per sabato 22 aprile e domenica 23 al giardino del Baravai nel parco La Passeggiata, dove ventuno protagonisti tra artisti e band del ternano si esibiranno a partire dalle 16.30 fino a sera.

Un'opportunità per farsi conoscere e divertirsi.

"L’evento, che non ha una finalità competitiva, vuole offrire a tutti i partecipanti la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico numeroso e appassionato e prevede la possibilità, per gli artisti, di ricevere un pass per tutti i concerti della stagione Baravai"- hanno spiegato gli organizzatori. “Il festival sarà un'opportunità unica per i giovani di assistere e partecipare a performance musicali di alta qualità, che spazieranno tra i generi più diversi, dalla musica pop al rock, dal rap alla musica elettronica"-hanno aggiunto. La rassegna è organizzata dall’associazione Actl-Ternana Marathon Club Asd e dalla società cooperativa Le Macchine Celibi ,nell'ambito delle attività promosse dalla direzione cultura del Comune di Terni.



“In prospettiva – ha aggiunto l’assessore Cecconelli– vorremmo che diventasse un festival, uno spazio, una vetrina, dedicato ai giovani non solo per la musica, ma anche in tutti gli ambiti culturali e artistici".Una sorta di prova generale si è già svolta domenica 26 marzo al Centro Multimediale in occasione dell’inaugurazione della Consulta Giovanile, con l'evento "Younger Jam", che ha riscosso un grande successo.Protagonisti di sabato saranno: Alterni Interni, Giulia Befani, Olegan, Marasci, The Arrows, Y-Not, B-Rouge, Capricci, Damix, Rosewood, Hellvillum.Attesi per domenica: Raiders, Avalon, Crepa, Karkur, Denny Ponzo, Marta Cianchetta, Bluannika, Dedo, Mog4no, Luci.