Giovedì 28 Luglio 2022, 00:10

Terni- Dopo i primi due anni con numeri da record, riparte oggi nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Romano di Terni la terza stagione di “Baravai”, la rassegna di concerti, stand up comedy e spettacoli, organizzata dalla Cooperativa “Le Macchine Celibi” in collaborazione con “Degustazioni Musicali” e “Letz”. Anche quest’anno il festival si contraddistingue per il suo taglio artistico contemporaneo e innovativo, rivolto a un pubblico molto eterogeneo, con un’attenzione particolare ai nuovi linguaggi ed esperienze, per vivere appieno il mondo della cultura e degli spettacoli dal vivo.

A dare il via alla terza edizione giovedì 28 luglio è l’artista danese multi-platino Agnes Obel. Accompagnata da pianoforte e archi, la sua musica, apprezzata in tutta Europa, rimanda a mondi onirici malinconici e sofisticati.

Si proseguirà poi con gli eventi di “Baravai Comedy”, lo spazio della rassegna dedicato alla stand up comedy, che per questa edizione ospiterà Drusilla Foer, direttamente da Sanremo, con il suo recital “Eleganzissima”: un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla sua straordinaria vita, vissuta fra l’Italia e Cuba, ricco di musica e di canzoni dal vivo per coinvolgere il pubblico nel racconto di una realtà poco ordinaria di un personaggio straordinario. L’appuntamento è per sabato 30 luglio. Attesa anche per il giorno dopo, domenica 31 luglio, con Michela Giraud, uno dei volti della fortunata serie Amazon “LOL: chi ride è fuori” e il suo “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!... Reloaded!”.

Per “Baravai Music”, invece, si partirà giovedì 25 agosto con il concerto a ingresso gratuito di Ditonellapiaga che oltre a “Chimica”, hit disco d’oro per le vendite, porterà in tour i brani del suo acclamato album d’esordio “Camouflage”. Poi spazio a due degli artisti più in voga fra i giovani: Chiello e Cosmo, in scena rispettivamente venerdì 26 e sabato 27 agosto.

“Stiamo facendo sempre più progressi – dice Andrea Leonardi, direttore artistico – Il festival sta diventando internazionale ed è bello vedere piano piano i frutti del nostro lavoro. Puntiamo sempre più in alto. Abbiamo nomi molto importanti non solo italiani ma anche stranieri. Agnes Obel, per esempio, che aprirà le danze stasera, ha solo tre date in programma in Italia. E una di queste è la nostra. La programmazione è molto lungimirante: non tutti i nomi sono ancora molto conosciuti al pubblico, soprattutto tra i meno giovani. Ma tra qualche anno lo saranno sicuramente. Noi puntiamo a migliorare sempre più in quantità e qualità. Si spazia dalla musica al teatro, quindi sarà un festival davvero variegato”- spiega.

“L’aspetto sul quale vogliamo puntare di più però è un altro – continua Leonardi – cioè rendere Terni conosciuta per questo festival. Creare una sorta di turismo culturale. Eventi del genere sono l’occasione per visitare città come Terni che magari non sarebbero tra le mete più scelte per il turismo. E vedere che il 70 per cento dei biglietti per la prima data siano stati venduti fuori dal territorio è una grandissima soddisfazione. Come sapere che tra le tante proposte per la sua tournée, Drusilla Foer, uno dei personaggi più in vista del momento, ha scelto proprio il Baravai. Scelta molto apprezzata dal pubblico che l'ha ringraziata con un sold out a poche ore dall'annuncio".