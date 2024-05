Giovedì 2 Maggio 2024, 12:43

TERNI Il neurochirurgo Carlo Conti ( nella foto) è il nuovo direttore della macrostruttura dell’ospedale di Terni, la quale sostituisce integralmente l’organizzazione dipartimentale in "Neuroscienze ed Organi Sensoriali". La firma della nomina è del direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari che ha tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte dei direttori delle strutture di afferenza (chirurgia maxillo facciale, orinolaringoiatria, neurochirurgia interaziendale, neurofisiopatologia, neurologia stroke unit, oculistica e neuroriabilitazione intensiva). Conti, 50 anni, ha oltre 3000 interventi chirurgici negli ultimi 10. La Neurochirurgia a Terni proprio per l'impegno della sua equipe e i numerosi interventi alla testa ma pure alla colonna ed altre patologie invalidanti ha contribuito alla nomina di Conti a responsabile interaziendale della Neurochirurgia regionale dopo che l’Ateneo ha riconosciuto Terni come punto di riferimento umbro. I suoi impegni, oltre ovviamenti Terni, riguardano anche l’ospedale di Perugia dove opera diverse volte alla settimana.