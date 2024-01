Il Festival dell'Amore arriva nella città di San Valentino: al Caos tre giorni di eventi, talk, dibattiti e tanta musica

Terni- Un festival dedicato all'amore nella città dell'amore. O meglio, del patrono più famoso al mondo: San Valentino.

E' l'iniziativa promossa dalla cooperativa Le Macchine Celibi che celebra l'amore e il suo "ecosistema relazionale", prevista per il 13, 14 e 15 febbraio. Baravai - Festival dell’Amore troverà casa presso il CAOS - Centro Arti Opificio Siri, negli spazi dello Studio 1 e del B Side, locale recentemente rinnovato, noto in passato come Fat Art Club.

Tre giorni di dibattiti, talk, concerti e dj set, tutti ad ingresso gratuito, con ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Tra i nomi degli ospiti spiccano volti conosciuti, anche dal mondo dei social, come Carlota Vagnoli, Dov'è Liana, Maura Gancitano, Pierluca Mariti, Eternal Love, Psicologa Cruda e Lorenzo Maragoni.

"L'idea- spiegano gli organizzatori- nasce già con la prima edizione dello scorso anno, dalla volontà di intersecare la magia delle relazioni con la bellezza e le tradizioni dei luoghi della città di San Valentino. Tra gli obiettivi del festival quello di connettere i linguaggi e le espressioni emotive attraverso la musica e le parole per costruire un nuovo alfabeto sentimentale e dare un significato a questo nuovo ecosistema relazionale fatto di pratiche e racconti tutti al plurale.

In linea con la mission del festival, sarà presente La Casa delle Donne di Terni con uno stand informativo per far conoscere al pubblico di Baravai l’importante lavoro svolto sul tema del contrasto alla violenza di genere".

Martedì 13 febbraio 2024, al via la prima delle tre serate del Festival. Si parte con Carlotta Vagnoli in dialogo con Chiara Bertini, in un talk dove si affronterà il tema del ruolo della donna nella società contemporanea, dell’educazione affettiva e della sfera relazionale. Prosegue la prima serata con il concerto di Dov’è Liana; la loro musica è ammaliante, fonde ritmi house con testi che evocano le vivaci notti della Taverna Azzurra e le vibranti strade della Vucciria di Palermo. Con oltre 90.000 ascoltatori mensili su Spotify e più di 30 date sold-out in Europa, sono riusciti a trasmettere il loro amore per la speciale atmosfera della città di Palermo. A concludere il primo giorno di Festival Eternal Love (dj set), il giovane duo di dj e producer che ha suonato in giro per il mondo portando alla luce vecchi classici dimenticati del dancefloor.

Mercoledì 14 febbraio 2024, il secondo giorno di Baravai - Festival dell’Amore. Maura Gancitano (Tlon) inaugura il secondo giorno del Festival con un talk moderato da Paola Gigante, del direttivo della Casa delle Donne sul tema dell’ecosistema relazionale. Prosegue Pierluca Mariti alias @piuttosto_che, influencer e astro nascente della comicità. Noto per il suo spettacolo “Ho fatto il classico”, costantemente sold-out in tutta Italia. Porterà in scena uno spettacolo pensato su misura per l’evento, dal titolo “"Amor ch'a nullo amato amar sottona" - "Viaggio ironico nelle relazioni, tra testi classici e paturnie contemporanee".

Nel cuore del Festival dell’Amore, spazio anche al Menù degli Innamorati: un’esperienza gastronomica pensata per l’occasione. La seconda giornata si chiude con Psicologa Cruda e Lorenzo Maragoni in “Unboxing - sesso, amore ma anche no”. Una sessuologa, un poeta, una scatola. Il pubblico avrà biglietti di tre colori diversi: rosso per le domande sul sesso, giallo per quelle sull'amore, azzurro per quelle sull'anche no: ovvero tutto il resto. Unboxing è un'ora e mezza di domande anonime e di risposte condivise, di divulgazione e intrattenimento, di approfondimento e poesia.

Giovedì 15 Febbraio 2024, appuntamento con l’ormai celebre format del giovedì targato Baravai: Love Karaoke + Baravai dj set si chiude e si festeggia il Festival dell’Amore: La serata consentirà al pubblico di cantare e ballare sulle note delle hit intramontabili del passato e i tormentoni di oggi.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, una decisione fortemente voluta dagli organizzatori per far vivere gli spazi del CAOS - Centro Arti Opificio Siri con contenuti culturali che rendano quei luoghi un punto di riferimento di aggregazione e di socialità per il territorio. Un modo per incentivare una forma di turismo che stimoli i fruitori degli spettacoli a fermarsi in città per un'esperienza immersiva nello spirito del festival e dei luoghi in cui si svolge.

Per gli eventi a ingresso gratuito su prenotazione, sono aperte le iscrizioni su www.eventbrite.it.



