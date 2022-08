A Terni Ferragosto con "Afa": concerti al Baravai

TERNI - Ferragosto con "Afa". Ovvero con i concerti di Aperitivi Freschissimi Anfiteatro presso il Giardino del Baravai. Che fanno arrivare a Terni Marta Del Grandi la sera del 15, il gruppo Akuma il 15 e Leatherette il 16. La cantante vocalist italiana che si è trasferita dieci anni fa in Belgio per completare i suoi studi musicali e scrivere le sue canzoni, salirà sul palco alle ore 22. Su quello stesso palco si esibirà, la sera di ferragosto, il gruppo Akuma. E poi sarà la volta dei Leatherette. L’idea del nome arriva dopo l'ascolto ripetuto e disperato dello storico singolo di The Normal: «Leatherette ci sembrava suonasse come una presa in giro del rock. La finta pelle come qualcosa di cheap, anacronistico, più punk e disgraziato». Inizialmente la formazione è un trio che vede Michele Battaglioli (in precedenza alla guida del progetto Dolan Tymas) alla chitarra e voce, Francesco Bonora (già nei Baseball Gregg e negli Sleap-e) alla batteria e Marco Jespersen al basso. Nello stesso anno incidono il primo demo autoprodotto No Way, mentre nel 2019 la band si amplia, con l’arrivo di Jacopo Finelli (sax e synth) e Andrea Gerardi (chitarra). Il sound dei Leatherette così si evolve e si arricchisce, arrivando a unire atmosfere jazz, sfuriate punk e suggestioni no wave.

Tempo pochi giorni e si cambia musica: con Cosmo, Ditonellapiaga, Chiello, Pop X. Dal 25 al 28, infatti, prende il via la sezione “Baravai music”. Si parte giovedì 25 con il concerto a ingresso gratuito di Ditonellapiaga che oltre a “Chimica”, hit disco d’oro per le vendite, porterà in tour i brani del suo album d’esordio “Camouflage”. Venerdì 26 sarà la volta di Chiello, che con il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo Fsk Satellite. Dopo lo scioglimento del collettivo e alcune importanti collaborazioni (Madame, Rkomi, Mace, Colapesce), nel 2021 debutta con il tanto atteso primo album solista “Oceano paradiso” certificato oro dalla Fimi a pochi mesi dall’uscita. Prima del suo concerto sul main stage, all Giardino del Baravai il quintetto milanese Colla Zio che mescola barre e canto, urban e casse dritte, registri alti e riferimenti sociali attuali, raccontando la Generazione Z. A seguire, dopo Chiello, si torna al Giardino con Thru Collected, collettivo di artisti indipendenti, attivo sul territorio napoletano, che fa musica, video e design attingendo da influenze molteplici e partendo dalla fusione tra le esperienze di tutti. Si prosegue sabato 27 agosto con Cosmo: da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, l’artista è pronto a stregare il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa, tra grandi brani del passato e pezzi più recenti dal suo ultimo progetto discografico “La terza estate dell’Amore.” Prima di lui, sul main stage Whitemary, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. A chiudere “Baravai music”, domenica 28, Pop X, progetto audiovisivo che dal 2005 ad oggi ha raccolto seguaci ovunque esibendosi nei più svariati contesti.

APPROFONDIMENTI EVENTI A Terni Derby, Notte bianca dello sport e Umbria jazz, in un... IL RICORDO Quando Rambaldi sognava di portare King Kong a Maratta: Terni...