Terni, annullo filatelico per Nera Marmora

Terni - Il conto alla rovescia è cominciato. Tra le tante iniziative organizzate in questo 2024 per ricordare la cantante lirica Nera Marmora a cent'anni dalla scomparsa, spicca l'annullo filatelico a lei dedicata nell'ambito della ​48esima della mostra convegno organizzata dal Circolo filatelico-numismatico “Rodolfo Borzacchini” di Terni. L’appuntamento è fissato per i giorni di sabato 4 maggio dalle ore 9 alle 19 e domenica 5 dalle ore 9 alle 13 nel salone convegni dell’hotel Michelangelo. La mostra convegno ospiterà appunto anche l’annullo filatelico delle Poste Italiane dedicato a Nera Marmora in occasione dei 100 anni dalla morte della grande cantante lirica ternana. Nera Marmora, all’anagrafe Gina Palmucci, nata in una famiglia di Terni, si formò alla prestigiosa Accademia Santa Cecilia di Roma. Diplomatasi con Beniamino Gigli, cantò anche con Enrico Caruso. Morì giovanissima dopo un parto prematuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA