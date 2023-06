I Nu Genea a Terni per Baravai festival

TERNI - Venerdì 23 giugno con i Nu Genea live band si chiude il cartellone di “Letz” la nuova sezione del festival “Baravai Anfiteatro Romano” che porta sul palco collettivi, dj, artiste e artisti tra i più interessanti della scena underground italiana e non solo. La serata di chiusura della rassegna inserita nel festival, vede in scena Emanuele Triglia, i dj set Dan Mar e Ceri Wax e, come ospiti principali, i Nu Genea (live band), il progetto artistico dei musicisti/dj Massimo Di Lena e Lucio Aquilina le cui esibizioni continuano ad entusiasmare prestigiosi festival e club in giro per il mondo (dal Sonar di Barcellona al Meredith in Australia, dal Queremos in Brasile al Gurten in Svizzera, dal Rock En Seine di Parigi al Pukkelpop in Belgio). Seguendo le rotte musicali di tutto il mondo, i Nu Genea hanno raccolto gli echi sonori che, nel corso dei secoli, hanno toccato le coste di Napoli, loro città natale e fonte inesauribile di sensibilità interculturale. Dopo il successo dell'album "The Tony Allen Experiments" (2015), una collaborazione con Tony Allen - batterista originale di Fela Kuti - nel 2018 i Nu Genea hanno pubblicato l'Lp "Nuova Napoli" sulla propria etichetta Ng Records, come tributo alla loro città natale e nel 2022 tornano con “Bar Mediterraneo”, un nuovo album e un nuovo viaggio, che proietta ancora più lontano i suoni del duo nella loro idea di uno spazio comune, dove le persone si incontrano e si fondono.

Come sempre, prima del concerto sul main stage dell’Anfiteatro Romano, dalle 19 apre il Giardino del Baravai sulle note del dj set di Dan Mar, cultore di antropologia musicale ed esperto di Groove all'italiana. Ci si sposta sul main stage alle 21,30 con Emanuele Triglia che apre il concerto dei Nu Genea. Il musicista di origine calabrese “naturalizzato” romano si approccia alla musica, all’età di dodici anni praticando pianoforte e chitarra, per poi dedicarsi interamente allo studio del basso elettrico grazie al quale lavora, tra gli altri, con WrongOnYou, Ainé, Davide Shorty, Mannarino, Coez, Serena Brancale. Segue il concerto degli ospiti principali e il secondo dj set di Dan Mar nel Giardino dove, dopo la mezzanotte, la consolle passa a Ceri Wax, progetto solista di stampo elettronico di uno dei produttori tra i più iconici, innovativi e influenti della scena italiana, musicista e producer a tutto tondo, che con i suoi beat e la sua sensibilità artistica porta un sound fresco e innovativo, dando forma ad un nuovo immaginario.