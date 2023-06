Visioninmusica porta a Terni il super trio "The Aristocrats"

TERNI - Visioninmusica organizza l'unica data Italiana per la formazione internazionale The Aristocrats. Il gruppo rock progressivo fusion formatosi nel 2011 a Los Angeles in occasione del La Winter Namm Show, salirà sul palco dell’Anfiteatro Romano venerdì 30 giugno alle ore 21,30. La formazione composta dal chitarrista britannico Guthrie Govan, dal batterista tedesco Marco Minnemann e dal bassista statunitense Bryan Beller, nel parco della Passeggiata con il tour mondiale Defrost che sta attraversando Nord America, Asia ed Europa. «Chiunque abbia assistito ad un loro spettacolo dal vivo – spiega Silvia Alunni, direttore artistico di Visioninmusica - ha sicuramente percepito lo spirito d'insieme che combina talento e improvvisazione, proponendo a sorpresa azioni performative, virtuosismi e riarrangiamenti di brani dai generi più differenziati, compresi gli occasionali ammiccamenti e cenni di Frank Zappa al pubblico».

L’ultra-power-trio ha rilasciato invece una dichiarazione congiunta: «Anche se la tecnologia moderna è fantastica, volevamo aspettare di essere fisicamente insieme prima di suonare del nuovo materiale, perché è così che facciamo. È valsa la pena aspettare perché abbiamo trovato un’idea che non ci aspettavamo nemmeno noi.

Quindi non vediamo l’ora di condividere questo materiale unico, che stiamo già presentando in anteprima nei nostri spettacoli live. Nel frattempo, siamo felici di essere tornati a suonare per i nostri fan in tutto il mondo».

Ad aprire il concerto sarà il chitarrista acustico Peppino D'Agostino, virtuoso e creatore di un suggestivo mix di rock acustico come testimoniato anche dal suo più recente album, Penumbra. D'Agostino, che si è esibito nel corso della sua carriera in oltre trenta nazioni e nei festival musicali internazionali di maggior prestigio, conta al suo attivo numerose collaborazioni e condivisioni di live sul palco, tra cui quelle con Tommy Emmanuel, Leo Kottke, Laurindo Almeida, Sergio Assad, Larry Carlton e Eric Johnson.