Sabato 30 Dicembre 2023, 08:56

Sono davvero tante le iniziative in programma per celebrare al meglio l’ultima notte dell’anno, con mostre, concerti, spettacoli teatrali e ricchi “cenoni” che attendono umbri e turisti pronti a festeggiare. Nel Capoluogo cresce l’attesa per lo spettacolo gratuito previsto in piazza IV Novembre, con diversi dj locali che proporranno una selezione musicale variegata: Goldsmith (hip-hop), Mr Mara e la crew Size (pop), “We love 2000” direttamente dall’Afterlife Club (successi anni 2000) e la selezione “Mercoledì Rock” firmata Roghers (rock and roll). L’evento rappresenta anche un tributo al grande artista umbro Alberto Burri, grazie al palco verticale ispirato al suo “Grande Nero”.

Nei locali del centro storico la scelta è ampia. Da segnalare l’evento pensato per gli studenti universitari organizzato al 100dieci in collaborazione con RedZone & NocheLoca (dalle 00.30); allontanandosi un po’ dall’acropoli serata con cena alla discoteca Matrioska, con musica commerciale, latino, house e liscio, oppure al Brooklyn con due sale latine, una dedicata al liscio, una alla disco e una per ballare il liscio. Per chi ha voglia di un Capodanno davvero originale appuntamento al Teatro Morlacchi, dove Stefano Fresi e i Favete Linguis, con la partecipazione della saxofonista e vocalist Cristiana Polegri, proporranno il loro esilarante show in omaggio al Quartetto Cetra: al termine dello spettacolo il pubblico potrà brindare al 2024 insieme alla Compagnia. Sempre in tema di cultura il 31 dicembre (alle 11.30) apertura della Galleria nazionale dell'Umbria con visite e percorsi guidati.

Area Trasimeno Decisamente alternativa l’idea di attendere lo scoccare dell’anno nuovo dopo un cammino di circa 11 chilometri sulle colline che cingono il Lago Trasimeno, con partenza da Passignano. Una volta completato l’itinerario è prevista una cena con brindisi di mezzanotte. A Castiglione grande festa in Piazza Mazzini con i grandi successi pop-dance dagli anni Settanta ad oggi: dalle 21.30 djset con Dj Teo e dalle 23.00 concerto dei Black Sofa. Da segnalare nella Piazzetta del Gusto il djset Fabrik club winter tour e l’accensione straordinaria a mezzanotte dell’albero di Natale più grande del mondo disegnato sull’acqua. Todi Nel borgo Gran Veglione di Capodanno presso il centralissimo Palazzo Vignola, in cui tuffarsi dopo aver colto una delle proposte di ristoranti convenzionati per il cenone. Imperdibile nelle giornate di domenica 31 e lunedì 1 gennaio il Mercatino degli artigiani (dalle 9 alle 20) e le 4 diverse mostre attive: una con incisioni inedite di Nino Cordio (Sala del Torcularium), quella dedicata al pittore Ugo Serafini (Sala delle Pietre), la personale di Nicola Renzi (Chiesa SS Filippo e Giacomo), "Una stanza tutta per sé" di Maria Rubtsova (Via della Misericordia). Montone A Montone l’appuntamento per dare il benvenuto al 2024 scatterà alle 22.30 nella centralissima piazza Fortebraccio, con la musica dal vivo dei Medusa party band (pop/danc