Weekend di Capodanno a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 dicembre

Dopo la vigilia, Natale e Santo Stefano, sta per arrivare la fine dell'anno e sono tante le persone che hanno deciso di realizzare il viaggio dei loro sogni o trascorrere qualche giorno fuoriporta o alla scoperta della città eterna. Chiunque si trovasse a Roma , ecco cosa potrebbe fare nel weekend di Capodanno: tanti gli eventi per grandi e piccoli. Christmas World a Villa Borghese. Fino al 7 Gennaio 2024 lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Color Hotel è una mostra interattiva permanente composta da 11 sale tematiche che prende le sembianze di un hotel incantevole. L’iniziativa fa parte del progetto di un rebranding di THE WOW SIDE SHOPPING CENTRE (ex Parco Leonardo), che ha arricchito l’offerta commerciale, introducendo per la prima volta in Italia una vera e propria Entertainment Area Permanente di oltre 7.000 mq. Parco delle Favole Incantate ad Ariccia. Il suggestivo Parco Chigi stupirà grandi e piccini con giochi di luci e colori, con fiabe, gnomi, folletti e non solo! Tante novità in programma per l’edizione 2023/2024: le luminarie saranno totalmente rinnovate, ancora più grandi e con temi diversi (sempre legati alla Walt Disney e alla Marvel) e renderanno l’atmosfera ancora più scintillante. Lights in Nature nei giardini del Brancaccio. Grandi e piccini potranno vivere un’avventura notturna ricca di incredibili proiezioni e spettacolari giochi di luce che celebrano l’armonia tra l’uomo e la natura e rappresentano la vita sul Pianeta Terra attraverso i suoi quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Un viaggio che sarà un percorso di bellezza, ma anche di consapevolezza verso una necessaria sostenibilità ambientale nel centro storico di Roma. Palazzo delle Esposizioni, apertura speciale. FOTO: SHUTTERSTOCK, @LUXEVENTI, @Parco delle Favole incantate, @showbees MUSICA: PROJECT A_KORBEN