Sulmona, selfie di Capodanno con il dito medio alzato: procedimento disciplinare per tre dipendenti comunali

Quel “dito impudico” immortalato con una foto pubblicata sui social, potrebbe costare caro a tre dipendenti del Comune di Sulmona. Qualcuno, nascosto dietro un esposto anonimo, pare abbia ritenuto lesivo per l’ente (o per sé, è ancora da chiarire) quel dito medio proteso ed ha invitato chi di dovere, a palazzo San Francesco, ad

aprire un procedimento.

A palazzo San Francesco, sede del Comune peligno, si è aperto il caso e in queste ore non sembra parlarsi

d’altro. D’altra parte, le tre dipendenti protagoniste della foto della discordia, sono state chiamate a rendere conto all'ufficio procedimenti disciplinari del selfie di capodanno, come è già stato rinominato lo scatto segnalato, fatto negli uffici dell’ente pare durante l’orario di lavoro. Nella foto biasimata che, a quanto pare, è

stata postata su Facebook per poi finire su qualche utenza telefonica, una delle tre figure professionali che lavora i Comune, mostrerebbe il dito medio alla camera. E quell’immagine avrebbe provocato la reazione

di un’altra dipendente che, dicono in tanti, si sarebbe sentita chiamata in causa inoltrando una denuncia anonima con cui critica, e condanna, il comportamento delle tre dipendenti comunali che, a detta

di chi ha presentato l’atto, lederebbe l’immagine e l’onorabilità dell’ente.