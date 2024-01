Grande successo del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti al concerto di Capodanno in Cina

RIETI - Grande successo del tenore Gianluca Sciarpelletti al concerto di capodanno in Guangzhou Cina, nella cornice del “Dr Sun Yat-sen Memorial Hall”, grande e monumentale teatro dalla capienza di ben 3240 spettatori, andato per l’occasione “sold out”, dove sono stati eseguiti brani del miglior repertorio operistico e sinfonico.



Il programma del concerto, diviso in due parti, ha visto prima esibire l’Italian Philarmonic Orchestra, guidata sapientemente dalla bacchetta del Direttore Maestro Nicola Marasco, in un repertorio sinfonico, per poi approdare verso il repertorio operistico con l' intermezzo della Fedora di U. Giordano.

Da qui, dopo un intervento come violino solista del Maestro Andrea Cardinale, è stata la volta del nostro tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti che ha sapientemente interpretato le romanze e i brani più famosi del repertorio operistico italiano. Tra i vari, molto apprezzata, è stata la famosissima aria “Nessun dorma” tratta dall’opera Turandot di G.Puccini, del quale ricordiamo questo anno ricorrere il centenario dalla morte del celeberrimo compositore italiano.

In conclusione del concerto è stata cantata l’espressione dell’Italianità nel mondo, attraverso le canzoni napoletane chiudendo il concerto con la celeberrima “O sole mio” eseguita e tradotta in tutto ilmondo come esempio pittorico del nostro “bel paese”.

Non sono mancate le richieste di bis, alle quali il tenore Gianluca Sciarpelletti ha risposto duettando, insieme al soprano Venicia Sandra Rasmussen, nel “Brindisi” della Traviata di G.Verdi e in “I love China” famosa canzone popolare Cinese che ha chiuso, tra la standing ovation del pubblico, questo meraviglioso concerto di capodanno.



Quale miglior modo di concludere l’anno e di cominciare il nuovo anno con un grande successo internazionale che ancora una volta, sugella la carriera di questo nostro straordinario artista italiano che con la sua splendida voce, è ambasciatore della musica e della cultura italiana nel mondo.



È stato un grande successo con un pubblico molto partecipe, presente anche il Console Italiano Dott.

Valerio De Parolis, il quale ha dichiarato in una intervista per la maggiore emittente televisiva cinese che ha poi trasmesso a milioni di telespettatori in diretta l’intero concerto; proprio il canto lirico, diceva il console italiano , quest’anno è entrato a far parte del patrimonio immateriale universale dell’Unesco, è il miglior linguaggio, appunto universale, per la coesione e cooperazione delle varie culture e dei vari popoli.



Una serata indimenticabile dove il tenore Gianluca Sciarpelletti apprezzato e acclamato si è concesso dando sempre il massimo nell’interpretazione e sempre nello stile del bel canto, mostrando tutta la sua matura professionalità e qualità qualità vocale che sono stata ricambiate dagli scoscianti applausi e standing ovation del pubblico che gli ha mostrato unanimi consensi.