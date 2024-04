Volo cancellato per capodanno, famiglia romana riceve 1000 euro di risarcimento

Il giudice di Civitavecchia ha messo una sentenza riguardo la cancellazione di un volo avvenuto nella notte di capodanno. Una famiglia romana, grazie al regolamento CE 261/04 che sancisce il diritto ai passeggeri di ricevere una compensazione pecunaria, ha ricevuto un risarcimento di 1000 euro dalla compagnia aerea Vueling.

La vicenda

Una famiglia romana composta da 4 persone era di ritorno con un volo Parigi-Roma Fiumicino per la notte di capodanno. La compagnia aerea senza preavviso aveva cancellato il volo e di conseguenza la famiglia non è potuta rientrare a casa. In seguito a questo episodio la parte lesa ha sottolineato il proprio diritto di ricevere una compensazione pecunaria previsto dal regolamento CE 261/04 in caso di ritardo o di cancellazione del volo. Il giudice al momento della sentenza ha accertato il fatto che la compagnia aerea non avesse contrastato la richiesta della famiglia e per questo motivo è stato dato un risarcimento di 1000 euro, in quanto previsto in base alla distanza chilometrica del tragitto aereo.

La sentenza

ItaliaRimborso, una claim company, ha espresso la sua opinione in merito a questo vicenda: «ItaliaRimborso accoglie con soddisfazione la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia. La sentenza conferma il diritto dei passeggeri aerei alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazioni di voli, in conformità con il regolamento CE 261/04. È un importante riconoscimento dei diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo, che ItaliaRimborso si impegna a tutelare e promuovere.