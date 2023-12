Meteo Capodanno, arriva la pioggia: le previsioni

Sabato 30 Dicembre 2023, 10:44

Per Capodanno un'onda di maltempo arriverà con piogge sul Nord e sul versante tirrenico, collegata a un ciclone sulle Isole Britanniche. Il 31 dicembre, sono previste piogge deboli su Liguria e Lombardia, con qualche goccia anche sul versante tirrenico. Nel 2024, dopo le ultime precipitazioni al mattino su Triveneto e Basso Tirreno, si avrà un miglioramento con schiarite nel pomeriggio. Le temperature rimarranno sopra la media, caratteristiche dell'anno più caldo della storia a livello globale. La Befana potrebbe portare qualche freddo.

Previsioni del tempo per Capodanno

Nel dettaglio Sabato 30

Al nord: nubi in pianura, pioviggine in Liguria, sole sui monti. Al centro: cielo spesso coperto con pioviggine in Toscana. Sud: cielo coperto.

Domenica 31

Al nord: peggiora con piogge da ovest verso est, neve oltre i 1300 metri. Al centro: cielo spesso coperto con pioviggine in Toscana e verso il Lazio, più sole sulle adriatiche. Sud: cielo irregolarmente nuvoloso, nubi in aumento in serata.

Lunedì 1

Al nord: ultime piogge al Nord-Est poi miglioramento. Al centro: piogge fino al mattino sul settore tirrenico poi migliora. Sud: piogge in Campania e localmente anche sul resto del Basso Tirreno. Tendenza: inizio 2024 ancora mite e con qualche pioggia sparsa, specie sul settore tirrenico