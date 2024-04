Narni, via al cantiere sulla statale 205 Amerina. Interessata la zona di Cigliano, fino al bivio per lo Scalo

NARNI Cantiere in partenza nella zona di Cigliano. Un intervento di circa 2 chilometri che rimetterà in sesto i tratti più danneggiati della strada Amerina 205.

I lavori consisteranno nel rifacimento della pavimentazione stradale per migliorare la sicurezza.

Le risorse utilizzate fanno parte del fondo regionale per la viabilità. Durata del cantiere, circa dieci giorni, salvo imprevisti.

Per l’occasione la provincia di Terni ha emanato un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri dal 16 aprile fino al termine dei lavori con fascia oraria 8-18.

Si tratta di uno dei molteplici interventi in atto sulle strade della provincia di Terni. In questi giorni hanno preso il via quello sulla strada di Ramici che coinvolgerà i comuni di Attigliano, Lugnano in Teverina e Alviano. Budget oltre 1,5 milioni di euro.