Amelia, a piedi lungo il rato Terni-Orte imbracciando un bastone. Interviene la polizia stradale

AMELIA A piedi sul rato Terni-Orte. Un intervento delicato per la polizia stradale di Terni che oggi pomeriggio ha ricevuto la segnalazione di un uomo con in mano un bastone che camminava sul bordo della carreggiata all'altezza dello svincolo di Amelia.

Giunti sul posto gli sono riusciti a mettere in sicurezza l'uomo, che sembrerebbe soffrire di problemi psichici, ripristinando anche la sicurezza dei veicoli in transito.

Un precedente risale al 2019, quando un quarantenne della provincia di Terni si era incamminato a piedi sul rato ed era stato salvato da un automobilista di passaggio.

Nel suo caso, l'uomo aveva avuto un'accesa discussione con il datore di lavoro, un imprenditore per il quale stava eseguendo dei lavori in un cantiere a Nera Montoro.

che l'aveva mandato via in malo modo. Non solo. Alla notizia, la moglie gli aveva dato il benservito. Annunciandogli che l'avrebbe lasciato.

Un carico troppo pesante da sopportare. Esasperato, l'uomo inizia a vagare sulla superstrada. E' lì che lo avvista un automibilista di passaggio. All'altezza della galleria Fornaci. Allarmato, il conducente si ferma alla prima piazzola e chiama i carabinieri.

Giunti sul posto i militari riescono a convincere l'uomo a seguirli, mettendolo in sicurezza.