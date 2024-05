Emma Bonino: «Per certe iniziative mi manca molto Marco Pannella»

“A me, per esempio, in certi giorni e in certe iniziative, Pannella mi manca. Detto questo, guardiamo avanti. Io non sono una di quelli che ‘Pannella avrebbe detto, avrebbe fatto’, mi sembra anche irrispettoso. Marco Pannella è un unicuum nella nostra storia politica, a me manca molto in qualche giorno, su qualche iniziativa, ma non apprezzo chi se ne fa scudo per chissà quale ragione. Marco è Marco, punto”. Lo ha dichiarato la leader di +Europa, Emma Bonino, ospite a Tribù su Sky TG24.