Ternana-Bari, già record di biglietti, mentre spunta un giallo sulla vendita online

Si prepara il Leberati delle grandi occasioni. Anzi delle grandissime. Dopo il successo delle prelazioni per gli abbonati, che vanno avanti fino a mercoledì 22 maggio, è cominciata pure la vendita per tutti gli altri. Curioso il fatto che, stando a quanto comunicava la Ternana calcio nel fine settimana precedente, il primo giorno si poteva acquistare solo nelle rivenditorie esterne autorizzate e non sul circuito online, invece alcuni tifosi, anche attraverso i social media e il passaparola tra loro, hanno fatto sapere di aver provato lo stesso e di essere pure riusciti a prendere il tagliando anche collegandosi in rete.

File di persone, il primo giorno di vendita libera, sin dalle ore 16, in tutti i punti di rivenditoria esterni autorizzati dalla società, per la corsa al biglietto di Ternana-Bari. Nel tardo pomeriggio, con dato aggiornato alle ore 19, ne erano andati polverizzati più di settemila, la curva Nord era esaurita e in curva Est c'era ancora poca disponibilità.

Per questo playout di ritorno, il Libero Liberati può far registrare cifre record, anche più alte di quelle fatte registrare nell'affluenza e nelle presenze sugli spalti rispetto ai derby contro il Perugia. Ma questo, per la posta in palio alta, vale di più anche della sfida straregionale con i cugini del nord Umbria. Si stanno organizzando per andare alla partita persino sportivi che non andavano più allo stadio da tanti anni. Qualcuno è pronto a muoversi pur non essendo più andato sugli spalti del Liberati addirittura dai tempi della Ternana di Luigi Delneri. Grande bagno di folla e grande calore, di una tifoseria pronta a stringersi in maniera massiccia e per l'ultima vota a questa giovane Ternana che fin qui, al prescindere dai risultati, ha sempre trovato l'apprezzamento, la vicinanza e la fiducia da parte della Terni sportiva.

Nel giorno della partita, saranno aperti anche i botteghini dello stadio. Ora, la riunione del Gos. Ternana-Bari è considerata dall'Osservatorio ministeriale per le manifestazioni sportive come gara a rischio, come lo era la partita di andata al San Nicola con vendita vietata ai residenti i Umbria. Ora, per reciprocità, la vendita dei biglietti è vietata invece ai residenti in Puglia, ma ci sono anche tanti altri tifosi biancorossi residenti nelle altre regioni. Questo richiede una certa attenzione.