San Paolo, gli tolgono il cellulare: 16enne stermina la famiglia

Un adolescente brasiliano è stato arrestato per l'omicidio dei suoi genitori e della sorella adottiva a San Paolo. L'adolescente ha confessato di aver compiuto l'atto violento a causa della rabbia per essere stato privato del cellulare e del computer . È stato lo stesso 16enne a chiamare la polizia e ha ammesso di aver utilizzato la pistola del padre, un guardia municipale, per commettere i delitti. Gli inquirenti hanno riferito che il giovane aveva un rapporto conflittuale con i genitori adottivi, i quali lo avrebbero deriso e privato dei dispositivi digitali come punizione, impedendogli anche di tenere una presentazione a scuola. Dopo l'omicidio, l'adolescente ha pranzato e si è recato in palestra. I tre corpi sono stati trovati in stato di decomposizione nella loro casa nel quartiere di Vila Jaguara.