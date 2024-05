Martedì 21 Maggio 2024, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 09:57

GUBBIO - Sta facendo discutere alimentando polemiche il caso dei parcheggi per disabili lungo viale del Teatro Romano, all’altezza del tratto che porta al passaggio pedonale verso San Martino. I posti riservati alle persone con lo specifico permesso sono inaccessibili il martedì mattina quando c’è il mercato settimanale. Non sono raggiungibili né quindi fruibili alle persone che intendono usufruire della rampa per l'ingresso nel centro storico e al centro riabilitativo Medical+ che si trova proprio accanto.

La dottoressa Antonella Procacci, titolare del centro riabilitativo, si è rivolta al Tar dell'Umbria citando in giudizio il Comune di Gubbio nel tentativo di vedersi riconosciuti i posti dei veicoli per i propri assistiti. Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato la richiesta del centro medico di annullamento della delibera della Giunta Stirati, con la quale è stato spostato il mercato da piazza Quaranta Martiri in viale del Teatro Romano, che di fatto vieta l'accesso agli stalli per disabili, accogliendo però la soluzione del Comune nell'individuazione di due posti auto nel parcheggio retrostante l'ex ospedale.

Ora Procacci incalza la Giunta Stirati facendo sapere che «con il ricorso al Tar, resosi necessario in quanto le richieste sono state inascoltate, non è stato rigettato il nostro ricorso ma al contrario abbiamo ottenuto due posti auto nel parcheggio dell’Usl. Il tribunale amministrativo ha infatti riconosciuto la sussistenza del danno per l’attività e per i soggetti con disabilità che hanno gli spazi interdetti».

Lei spiega che al momento «l'amministrazione comunale non è stata ancora in grado di individuare i due fantomatici posti riservati ai disabili all'interno del parcheggio Usl e prevedere il transito per i mezzi muniti di contrassegno, né è stata in grado in tutti i mesi trascorsi di adottare quei minimi accorgimenti che il buonsenso avrebbe richiesto per ovviare a una situazione lesiva di diritti di rilevanza costituzionale. Nell'interesse di quanti rivendicano il diritto alla mobilità e il diritto alla salute, attraverso la riabilitazione continuerò le mie battaglie in tutte le opportune sedi perché la disabilità trovi concretamente la dovuta attenzione».