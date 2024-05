Pala Terni, funzionale per ospitare eventi di qualsiasi tipo ed anche contemporaneamente

Terni -

Riportare cultura a Terni e in Umbria. Questo l’obiettivo di Umbria Forum che nel PalaTerni intende accogliere eventi di qualsiasi tipo, dallo sport allo spettacolo, dalle mostre alle fiere e - in un futuro non troppo lontano - anche contemporaneamente.

La versatilità della struttura, infatti, si presta benissimo ad una varietà di combinazioni. Proprio per questo è stato creato un nuovo allestimento con quasi tremila metri quadrati di panno nero oscurato ignifugo che hanno comportato ottocento ore di lavoro di sartoria per la realizzazione dei tendaggi.

«Il nuovo allestimento temporaneo del PalaTerni - spiega il direttore generale di Umbria Forum Ramona Morelli - accentua quelle che sono le potenzialità di questa struttura polifunzionale che può ospitare eventi non solo di grande taglio come concerti o manifestazioni sportive, ma anche spettacoli teatrali, di danza piuttosto che convention aziendali».

I sontuosi tendaggi nascondono le gradinate e circondano la platea che potrà ospitare fino a duemiladuecento persone per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente come lo è stato per lo spettacolo “Giulietta” e come lo sarà per “Beatbox Magical Mystery Story” il musical sulla storia dei Beatles con Carlo Massarini che si terrà sabato 25 maggio alle ore 21.

Il nuovo allestimento, tra l’altro già pensato dagli architetti in fase di progettazione della struttura, e’ corredato da due ledwall, due schemi di dimensioni 4x8 metri, forniti da Samsung e prodotti in Europa appositamente per questo progetto, considerato strategico per l'Italia.

Naturalmente le gradinate saranno disponibili per gli eventi di maggiori dimensioni come concerti e manifestazioni sportive. «Il PalaTerni è veramente funzionale ed ideale per ospitare eventi di qualsiasi tipologia che non trovano spazio né in città e né in Umbria perché questa struttura si può trasformare in un teatro contemporaneo, ma può anche diventare uno spazio per produzioni cinematografiche, sfilate di moda, esposizioni d’arte, piuttosto che ospitare convegni.

Insomma qui ci si può fare qualsiasi cosa perché è veramente versatile e noi cerchiamo di sfruttare al massimo le sue potenzialità».

Infatti l'obiettivo, come detto, è anche quello di ospitare diversi eventi contemporaneamente. «Sì perché ci sono, oltre al campo principale, tutta una serie di spazi accessori che vanno dai quaranta ai quattrocento metri quadrati, dislocati nelle due ali laterali del PalaTerni. Questo ci dà proprio la possibilità di ospitare, anche contemporaneamente, eventi di tipologie diverse, di dimensioni diverse, nello spazio che si ritiene più idoneo».

Anche perché c’è tutta la parte esterna della struttura che può essere utilizzata aprendo la porta hangar di venticinque metri per tredici. Da sottolineare, infine, che tutte le forniture provengono da aziende del territorio, sviluppando un grande indotto.