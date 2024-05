Martedì 21 Maggio 2024, 09:55

PERUGIA - Insieme a quelle di tutta Italia, c’erano anche delegazioni da Messico, Malesia e Azerbaijan alla 20esima edizione del World Open Championship C.K.A. di kung fu, sanda e kick boxing andato in scena in una tre giorni ricca di emozioni al PalaBarton. Un’edizione da record per partecipanti, apprezzamento delle società e ricadute sul territorio. Lo dicono i numeri e le parole dell’organizzatore, Mattia Lorenzi, che raccontando al Messaggero l’evento parla di «un risultato pazzesco, forse l’edizione più riuscita anche a livello di sviluppo

sviluppo delle culture tra i popoli attraverso lo sport e la socializzazione». Quello di Perugia, a bilancio fatto, è stato l’appuntamento più grande organizzato in Italia. A promuoverlo, con il patrocinio dello Csen, Regione, Comune e Coni, sono World & Italy C.K.A e Tai-Chi Therapy. Una rete che ha permesso di portare al PalaBarton atleti da 15 nazioni in rappresentanza di 115 società. Solo per il kung fu, parte principale dell’evento, 830 atleti. Le delegazioni sono arrivate già giovedì, ma è da venerdì che l’evento è entrato nel vivo dopo il montaggio delle strutture: gare eliminatorie di sanda, poi tecniche di forme ed i vari combattimenti liberi del tui shou. Domenica ci sono state le finali dei combattimenti e grande spazio è stato dato ai più piccoli e agli adulti veterani che continuano a praticare uno sport in continua crescita. Spazio anche alla tai-chi terapy per persone con disturbi del movimento e al tai-chi competitivo.



L’evento, mostruoso anche per logistica, ha visto la partecipazione di 45 arbitri, 20 giurati, 3 addetti sicurezza e 10 membri dello staff organizzativo che si sono occupati di ogni aspetto: accettazione, controllo del pass, peso e protezioni. «È stato veramente un grande successo, del quale hanno beneficiato anche le strutture ricettive». Per tre giorni sono stati riempiti quasi 15 alberghi. Una boccata di ossigeno per il settore. «Per il prossimo anno lavoreremo per migliorare gli spostamenti tra hotel e palazzetto», sottolinea Mattia Lorenzi che oltre all’organizzazione si è impegnato anche per riportare la delegazione Messicana a Fiumicino. Di certo è stato unanime l’apprezzamento per la manifestazione. L’assessore allo Sport Clara Pastorelli ha parlato di «un grandissimo successo per un evento sportivo». Le delegazioni scrivono di «organizzazione impeccabile». Promossa anche per la novità dell’apertura, una cerimonia con la danza del leone sui pali organizzata dal maestro Giampaolo Monaco con l’Italy and Lions Dragon Dance. Anche questa una novità vista proprio a Perugia. Tra i grandi protagonisti, passando all’aspetto sportivo, in luce anche una realtà locale, la Bewater Martial Art di Marsciano che ha iscritto ben 62 atleti. La coppa per la società straniera più numerosa è andata all’Azerbaijan kung fu Federation (25 atleti). E ancora: il bambino più piccolo del torneo Pianese D. della società Asia (Campania) e la bambina più piccola De Flaviis M. della Golden Dragon Gym (Lazio). I risultati della competizione hanno visto premiato l’atleta Isayev Taleh come best fighter dell’evento.