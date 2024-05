Terni, in bct convegno sulle soluzioni per affrontare le sfide poste dalla crisi climatica

TERNI Appuntamento martedì 21 maggio, alle 9, al Caffè letterario della biblioteca comunale di Terni, si parlerà delle soluzioni radicali per affrontare le sfide poste dalla crisi climatica grazie al convegno “La transizione ecologica per la vita e per la civiltà: troppo poco e troppo tardi o svolta radicale?”.

Durante l’evento, che fa parte del festival nazionale ASviS 2024 ed è organizzato dall’associazione “Pensare il Domani”, verrà presentato il nuovo rapporto “Earth4All” del Club di Roma, realizzato in collaborazione con Wwf e Legambiente.

A illustrarlo sarà Gianfranco Bologna, giornalista e scrittore, membro del Club di Roma e presidente onorario del comitato scientifico del Wwf.

Apre i lavori Gianni Di Mattia, responsabile Legambiente Umbria -Terni. Dopo il saluto di Gilda Giancipoli, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, ambito territoriale di Terni,

introdurrà i lavori Giacomo Porrazzini, presidente di Pensare il domani e a seguire la relazione di Daniela Pimponi, esperta di Legambiente.

Tra gli interventi quello di Sandra Domitriu, presidente della consulta studentesca di Terni.

A seguire il dibattito con interventi di dirigenti scolastici, insegnanti e studenti. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Metastasio, responsabile scuola dell’associazione Pensare il domani.