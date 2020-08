Amelia, ultimo appuntamento con il "Cinema in giardino"

AMELIA - Ultima puntata della Rassegna di Cinema in Giardino 2020, promossa dall’associazione Oltre il Visibile nei dintorni di Amelia. Arene estive insolite, luoghi bellissimi che hanno aperto le proprie porte per accogliere la visione di grandi film d’autore, e che finora ha sempre visto il tutto esaurito ad ogni appuntamento.

Questo fine settimana l’associazione chiuderà il tour cinematografico nel centro olistico Il Giardino delle meraviglie.

Venerdì 14 agosto – ore 21.15 – proiezione de Lo sciacallo – Nightcrawler, un film del 2014 scritto e diretto da Dan Gilroy, al suo debutto come regista, con protagonista Jake Gyllenhaal.

Un grande esordio cinematografico, un viaggio nella vita di un uomo che segue le sue fila logiche, ignorando le leggi comuni e della civile convivenza.

Dove inizia e dove termina il potere? Qual è il confine tra l’etica professionale e il diritto di cronaca? Fino a che punto ci può portare l’allucinazione del successo? Queste sono le domande che scorrono dietro le immagini di Lo sciacallo – Nightcrawler, che racconta del progressivo e inarrestabile delirio di Lou Bloom che da reporter improvvisato si trasforma in un vero professionista senza scrupoli.

Sabato 15 agosto – ore 21.15 – visione de Sopravvissuto - The Martian, un film del 2015 diretto e prodotto da Ridley Scott.

L’opera ha come protagonista l'astronauta Mark Watney, interpretato da Matt Damon, che viene lasciato su Marte perché erroneamente creduto morto, e racconta la sua lotta per la sopravvivenza e gli innumerevoli sforzi per salvarsi e tornare sulla Terra.

Marte è in realtà la nuova frontiera del racconto, è la riaffermazione dell’umano laddove di uomini non ce ne sono mai stati. E visto che andarci a vivere per ora è impossibile, il discorso non può che essere rivolto verso l’interno, verso la Terra e questo mondo, per ritrovare nella dimensione del racconto quel desiderio di scoperta, quei nuovi sguardi e nuovi linguaggi ormai preclusi a chiunque.

Il film ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e sette candidature ai premi Oscar 2016 come: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE SCRIVENDO A: INFO@OLTREILVISIBILE.IT – WHATSAPP: 3291244550 – TELEFONO: 335.6643797

Per info e approfondimenti: https://www.oltreilvisibile.it/2020/08/14/new-frontiers/

