Amelia, cinema estate. Il Parco dell'Energia Rinnovabile ospiterà la rassegna "Acquatici, lunatici"

AMELIA - L'Associazione Oltre il Visibile questa settimana approda al Per con un programma che abbina alle proiezioni bagni in piscina e cena veg.Importante centro di educazione ambientale didattico-scientifico situato all’interno di un’innovativa azienda agricola biologica sui Monti Amerini, il PeR è un esempio di struttura basata su un modello di vita ecosostenibile, e in cui sperimentare soluzioni concrete per cambiare la propria vita. (https://www.per.umbria.it/).Qui la musica diventa una cosa sola con le immagini di questo gruppo di giovani irlandesi (della periferia di Dublino), che con la passione della musica soul, seguendo le orme di James Brown, Wilson Pickett, Otis Redding e Sam Cooke, sognano di dare una svolta alla loro misera vita di disoccupati.C’è tempo per ridere, per litigare e prendersi a pugni, ma soprattutto per vivere (e suonare) la «musica dei neri». Motto di Jimmy Rabbitte: «Gli irlandesi sono i più negri d’Europa, i Dublinesi sono i più negri d’Irlanda, e noi di periferia siamo i più negri di Dublino, quindi ripetete con me ad alta voce: “Sono un negro e me ne vanto!”».Prenotazioni: Fulvio: 3291244550 – Alessandro: 3333081150 – Maurizio: 335399215 – PeR: +39 0744 98 80 50 – e-mail: info@oltreilvisibile.it; scrivi@per.umbria.itAgli antipodi delle produzioni hollywoodiane correnti, Wes Anderson è un regista di film un po’ folli e anarchici, dove personaggi, forme e colori non hanno nulla di realistico.Con questo suo quarto lungometraggio il regista prodigio texano riesce a confermarsi ad altissimi livelli: scanzonato e al tempo stesso malinconico omaggio a Jacques-Yves Cousteau (oceanografo e pioniere dei documentari subacquei), il film racconta dell’incredibile ricerca che uno strampalato equipaggio (agli ordini del comandante Zissou, interpretato da un Bill Murray come al solito eccezionale) mette in piedi per catturare un fantomatico esemplare di “squalo giaguaro”.La colonna sonora ha un’importanza pari a quella delle palette con colori pastello, o a quella delle inquadrature simmetriche e perfettamente centrate.A sedici anni dalla sua uscita, il film sta guadagnando la meritata riconoscenza e si sta affermando come un vero e proprio cult.Per approfondimenti: https://www.oltreilvisibile.it/2020/07/31/acquatici-lunatici/