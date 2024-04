Amelia, teatro. Il Forum Donne presenta "Uomini che ci provano": pubblico in scena per cambiare una storia che finisce male

AMELIA Forum Donne Amelia presenta "Uomini che ci provano". Un progetto della compagnia di Teatro dell'Oppresso PartecipArte dove il pubblico può intervenire in scena per cambiare una storia che finisce male.

L'appuntamento è per il 14 aprile alle 17 al chiostro di Sant’Agostino. Ingresso libero.

Lo spettacolo è frutto di tre anni di ricerca teatrale sulla "questione maschile".

Migliaia di studenti, docenti, adulti intervistati, che hanno messo a disposizione esperienze, storie e materiali per mettere in scena modelli e fasi di costruzione del maschile. Dall'infanzia fino all'età adulta. Il pubblico, potrà scegliere su quale "lavorare".

PartecipArte è una compagnia di Teatro dell’Oppresso che mette in scena i disequilibri di potere e offre l’occasione di provare ad affrontarli collettivamente in un quadro protetto e divertente. Hanno raccolto tecniche ludico-teatrali in tutto il mondo e le usano nelle scuole, carceri, università, comunità, piazze, paesi in guerra, con Ong, associazioni e istituzioni.