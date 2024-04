Narni, ubriachi alla guida. Tasso alcolemico fino a cinque volte oltre il limite. Denunciati in due

NARNI Alla guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite. Denunciato un quaratunenne per guida in stato di ebbrezza e sequestrato il veicolo.

L'operazione è scattata nell'ambito di un controllo su strada da parte dei carabinieri della compagnia di Amelia.

I militari hanno fermato l'uomo mentre percorreva la strada statale Tiberina. A sguito degli accertamenti, è emerso che il quarantunenne si era messo al voltante nonostante risultasse con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.

Alla luce dei riscontri, per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

Stesso copione, zona diversa, per un cinquantaduenne sorpreso alla guida del proprio ciclomotore nell'orvietano.

Dai controlli effettuati dai militari, l'uomo è risultato avere la patente già sospesa e un tasso alcolico tre volte superiore ai limiti.

Anche nei suoi confronti, i carabinieri di Orvieto hanno proceduto alla denuncia e al sequestro amministrativo del motociclo ai fini della confisca.