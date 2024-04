Amelia, a Porchiano del Monte frana la fognatura principale. Allagata la zona degli "stalletti"

AMELIA Franata la fogna principale nella frazione di Porchiano del Monte. Zona degli stalletti allagata e perdite sulle mura. A piovere sulla scrivania di Umbria 2, gestore del servizio, una sfilza di segnalazioni da parte di utenti che si sono ritrovati garage e magazzini invasi dalle acque reflue e una odore nauseabondo.

«Un paio di giorni fa - spiega una residente - sono venuti a fare un sopralluogo.

Gli operai dovevano fare la prova con un colorante ma non è stato possibile perché nel vicolo non c’era nessuno e non avevano possibilità di buttare acqua nella fognatura. Ho richiamato il giorno dopo e mi è stato detto che sarebbero tornato a fare la prova, poi non ho saputo più niente. Io ho uno stalletto lì in zona e all'interno c’è un disastro».

Un disagio che sta coinvolgendo diversi proprietari.

«questa situazione - commenta un altro - mi sta creando qualche problema anche a casa. Spero che risolvano presto perchè altrimenti dovremo smettere di utilizzare i servizi. Ho passato tutta la mattina al telefono cercando di spiegare e all'inizio ho faticato perchè credevano che fosse un problema della mia rete domestica. Alla fine è venuto fuori che è franata la fognatura principale».