Amelia, il Cardiologo Stefano Bergonzini nominato presidente regionale dell’Associazione Italiana di Cardiologia Clinica

AMELIA Il dottor Stefano Bergonzini, cardiologo presso la Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale di Narni-Amelia, è stato nominato presidente regionale dell'Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa (Aicpr) per il biennio 2023-2024.

Una realtà nata con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo della Riabilitazione Cardiologica con particolare attenzione alla formazione e alla ricerca.

Programmi strutturati di riabilitazione, sia di degenza che ambulatoriale, stanno diventando un importante strumento di riferimento anche per la medicina generale; per questo la Riabilitazione Cardiologica, grazie all’attività di società scientifiche come Aicpr, dovrà porsi sempre più come ponte ideale nella gestione del paziente cardiopatico tra acuzie e territorio.

La notizia dell'incarico al dottor Bergonzini ha ricevuto il plauso deI direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino e il direttore del presidio ospedaliero di Narni e Amelia Sergio Guido.