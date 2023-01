Amelia, ospedale "defunto". Per le vie cittadine spunta il manifestino funebre

AMELIA Il primo giorno del 2023 è listato a lutto per l'ospedale di Amelia. A comunicarlo un manifestino affisso nottetempo per le vie cittadine in cui si leggono i dettagli di una "morte annunciata".

«Alle ore 23.59 del 31 dicembre 2022 - si legge nell'affissione - dopo lunga e penosa agonia è venuto a mancare all'affetto della cittadinanza tutta, la cara esistenza dell'Ospedale Santa Maria dei Laici di anni 722 [...]».

Un'iniziativa anonima, in riferimento alla nuova identità del presidio ospedaliero cittadino, da oggi trasformato in ospedale di comunità.

Un cambio di rotta indicato dall'Asl Umbria 2 nel documento di approvazione del programma operativo aziendale per l’efficientamento del servizio sanitario regionale pubblicato il 19 dicembre scorso.

Secondo quanto scritto dalla direzione sanitaria, da oggi al Santa Maria dei Laici sarà attivato l'ospedale di comunità con un modulo di venti posti letto in sostituzione all’attuale Medicina. «Si fa presente - specifica il documento diramato da Asl - che il presidio di Amelia continuerà a mantenere la sua specificità come area internistica in regime di medicina post-acuzie e come area riabilitativa intensiva (cardiologica, respiratoria e nefrologica) e ambulatoriale deputata al trattamento della post-acuzie per rispondere alla sempre crescente domanda di riabilitazione cardiologica, individuata nella Dcs 1117 del 30 settembre 2020 di riorganizzazione dei Presidi di Narni e Amelia».