Amelia, blackout per telefoni e internet. Danni alle linee durante la posa della fibra

AMELIA Cantiere in via primo maggio. Cavi tranciati nel corso dei lavori di posa in opera della fibra ottica. Un errore umano che sta causando diversi disagi in un'ampia zona.

A segnalarlo gli stessi cittadini che nel corso della mattinata hanno riscontrato l'impossibilità di telefonare o collegarsi alla rete internet.

All'origine del disservizio ci sarebbe l'errore umano. Ovvero la tranciatura dei cavi telefonici e internet collegati all'armadio che sta nelle vicinanze del cantiere.

Sono in corso le verifiche e gli interventi per il ripristino dei servizi.