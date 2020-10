Amelia, quercia colpita dal fulmine trancia i cavi elettrici. Squadre al lavoro per ripristinare la corrente.

AMELIA - E' in corso l'intervento per il ripristino dei luoghi e delle strutture danneggiate dagli eventi atmosferici che in mattinata hanno flagellato il territorio. In particolare la zona di Montenero in località Le Casette, dove verso le 11 una quercia colpita da un fulmine si è abbattuta sui cavi della rete elettrica, tranciandoli. Nell'immediato sono interventui i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la strada nei pressi dell'albero caduto, limitandone il traffico. "Le squadre operative dell’azienda elettrica - fanno sapere da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione- stanno effettuando la sostituzione della componentistica danneggiata, a cui seguirà la “ritesatura” del tratto di rete elettrica abbattuto. Si tratta di una linea elettrica di bassa tensione, motivo per cui l’area del “fuori servizio” è circoscritta in termini di estensione. Il piano di lavoro è in corso e dovrebbe concludersi entro le ore 18".

