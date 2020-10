Amelia, un fulmine trancia i cavi elettrici in località Montenero. Vasta area senza corrente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Danni da maltempo. Durante i violenti temporali di stamattina sono stati tranciati i cavi elettrici il località Montenero e precisamente in strada delle Casette. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un fulmine. Ad allertare la popolazione la sindaca Laura Pernazza che attraverso la sua pagina social ha diffuso un messaggio di attenzione. "Si comunica - ha scritto la Sindaca -che a causa di un fulmine sono stati tranciati dei cavi elettrici. Si sta procedendo a transennare la strada ed è stata fatta richiesta al personale Enel di tempestivo intervento per il ripristino della corrente elettrica. Ci sono numerose chiamate in corso a causa del maltempo vi preghiamo pertanto di avere pazienza". Una situazione di disagio vissuta con preoccupazione da chi abita nelle immediate vicinanze, soprattutto per il pericolo costituito dai cavi pendenti. "Stamattina verso le 11 - racconta Patrizia che abita in un casale vicino alla linea tranciata - all'improvviso ci siamo ritrovati al buio. Ma non crediamo sia stato un fulmine. In quel momento aveva smesso di piovere. Tanto che siamo usciti a vedere cosa fosse successo. Poco lontano da noi è caduta una quercia, potrebbe essere stata la caduta dell'albero e non il fulmine a portarsi dietro i cavi. Un vicino che abita proprio in quel punto ha chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti e hanno messo in sicurezza la strada". Ad essere ancora in attesa di intervento la signora Patrizia e tante delle famiglie che abitano in zona. "Abbiamo chiamato l'Enel -precisa la signora- che a dir la verità ci ha ricontattato dopo poco. Purtroppo però ancora non si si è presentato nessuno per mettere in sicurezza i cavi che penzolano vicino alla strada".