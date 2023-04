Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21 presenta il singolo «Adamo ed Eva» a Verissimo. Poi le lacrime per la nonna scomparsa: «Sono cresciuto con lei»

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile.

Gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile

Ecco dunque gli ospiti previsti a Verissimo sabato 8 aprile: Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school, Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo, Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia.



Luigi Strangis a Verissimo

Vincitore Amici '21, Strangis non è in cerca di una Eva ma spera che sia e ia presentarsi. Dischi d'oro e nuovo singolo ma anche dolore: «C'è stato un periodo no: ho perso mia nonna. E' stato difficile perché non l'ho vissuta tanto quando ero ad Amici. Da piccolo ero sempre con nonna Carmela». A Strangis è mostrato un videosaluto di Rudy Zerbi. Il cantante, ancora emozionato dopo aver parlato della nonna, sottolinea: «Rudy non è cattivo, è stato come un padre: cattivo quando serve ma anche una guida per imomenti no».