Martedì 30 Aprile 2024, 07:45

La Rai conserva la leadership della prima serata ma deve incassare il temuto sorpasso sulle 24 ore di ascolto. Per la prima volta Mediaset supera la Tv di Stato sui programmi dell'intero giorno. È stata l'Autorità per le Comunicazioni, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi e suscitando un po' di fastidio nella Rai (che dà una lettura differente dei risultati) a certificare che il principale concorrente di Viale Mazzini ha messo la testa avanti. Cinquantamila ascoltatori in più: gli spettatori medi dell'azienda di Cologno Monzese sono 3,09 milioni contro 3,04 milioni. La concessionaria pubblica, rispetto al 2022, perde circa 160 mila ascolti giornalieri, mentre Mediaset mostra una flessione più contenuta pari a 20 mila telespettatori. Tra il 2019 e il 2023 - ha reso noto Agcom - Rai perde 510 mila telespettatori (-14,4%) mentre per Mediaset si registra una più marginale riduzione di circa 50 mila telespettatori (-1,6%).

IL DATO

In generale nel settore televisivo gli ascolti medi giornalieri relativi all'intero 2023 mostrano, rispetto al 2022, una flessione del 2,6% nell'intero giorno (da 8,44 a 8,22 milioni di spettatori); un andamento analogo (-2,5%) si registra anche per la fascia oraria "prime time" (da 19,48 a 18,99 milioni di spettatori). Sono i canali "minori" - si spiega - a determinare, in misura prevalente, la maggiore riduzione degli ascolti della concessionaria pubblica rispetto a quanto registrato dal gruppo Mediaset. Nella fascia "prime time", come detto, Rai si conferma invece il principale editore televisivo con ascolti medi giornalieri pari a 7,17 milioni (37,8% share), contro i 7,12 di Mediaset (37,5% share). La flessione degli spettatori, rispetto al corrispondente periodo del 2022, è pari a 450 mila per Rai e a 140 mila per Mediaset. «Il Gruppo Rai conferma la propria leadership televisiva. Le reti generaliste Rai - Rai 1, Rai 2, Rai 3 mantenendo saldamente il primato rispetto alle tre reti generaliste del principale concorrente» ha precisato Viale Mazzini, sottolineando che «dal confronto a pari perimetro tra le tre reti generaliste più il canale all news nell'anno 2023 emergono che la Rai è leader sia nell'intera giornata con uno share del 31 per cento e una media di 2 milioni 527 mila spettatori (contro il 26,8 e 2 milioni 184 mila della principale concorrente), sia nel prime time con uno share del 32 per cento e 6 milioni 12 mila spettatori (contro il 26.7 e 5 milioni 8 mila della concorrenza)». Secondo Rai si fa confusione sui dati. «Il primato - sostiene ancora Viale Mazzini - è certificato inequivocabilmente dai numeri. Ribadiamo che è scorretto inserire nel computo dell'audience complessiva le reti tematiche, paragonare perimetri di ascolto qualitativamente e quantitativamente diversi. Così come è improponibile effettuare paragoni con il passato, addirittura il 2019, quando l'offerta televisiva era sicuramente diversa da quella attuale».