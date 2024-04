Fiorello a Viva Rai 2: «Putin nazionalizza l'Ariston? Noi nazionalizziamo Pupo. Lo chiameremo Puposki»

Nella puntata del 30 aprile Fiorello nel suo show Viva Rai 2 ha fatto come sempre satira, in particolare sulle elezioni europee che ci saranno a giugno dove sarà coinvolta Giorgia Meloni e sul caso dell' Ariston, l'azienda italiana fondata nel 1960 con sede a SanPietroburgo che vuole essere nazionalizzata da Putin.

Ariston, cos'è (e cosa fa) l'azienda che in Russia passa sotto il controllo di Gazprom. A San Pietroburgo il mega impianto da 64mila mq

Il caso Ariston

Fiorello nella puntata odierna si è lasciato andare alla sua solità comicità e ha trattato il caso dell'Ariston, l'azienda italiana con sede a Sanpietroburgo che vuole essere nazionalizzata da Putin: «Quando ho letto confisca l'Ariston ho subito pensato ad Amadeus, invece parliamo di uno meno pericoloso, Putin. L'Italia alza la voce? Immagino Putin nel suo ufficio a ridere.

Per intimidire la Russia pare abbiano mandato addirittura una foto di Crosetto in 3D. Spero la cosa si risolva, altrimenti dobbiamo trovare cose russe da nazionalizzare in Italia. Ce l'ho: Pupo! Lo chiameremo Puposki: o ci ridate l'Ariston o non vi diamo Pupo».

Giorgia Meloni

Fiorello inoltre ha parlato anche delle elezioni europee dove il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà coinvolta: «Ora gli avversari pensano a omonimi di disturbo. Alcuni sono già stati contattati: Giorgia Palmas, Giorgia Cardinaletti del Tg1, il giornalista Rai Giorgino e Boy George! Li scrivono tutti in lista, così la gente non sa chi votare».