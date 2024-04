Primo maggio, Alessandro Barbero torna sul La7 con "Lavoro e schiavitù"

Il primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, torna su La7 "In viaggio con Barbero", il programma dello scrittore e storico Alessandro Barbero: appuntamento alle 21:15 con “Lavoro e schiavitù”.

I temi dello speciale

I diritti dei lavoratori saranno il tema centrale dello speciale. In viaggio con Barbero è un programma di Alessandro Barbero e Davide Savelli con la regia di Graziano Conversano, prodotto da Ruvido Produzioni per La7. Barbero, insieme a Savelli, mescola conoscenza storica ai ricordi personali durante il viaggio in treno che li porterà a Ribolla, luogo simbolo dell’industria mineraria italiana e teatro della tragedia del 4 maggio 1954 in cui morirono 43 minatori in un pozzo di lignite.

Nella seconda parte della serata, si analizzerà il legame strettissimo tra lavoro e schiavitù nel mondo antico, e quanto sia recente lo scoperta delle informazioni che ha permesso di stabilire quanto l’economia del tempo fosse fondata sulla schiavitù e sulla guerra, durante la quale si facevano prigionieri quelli che poi divenivano schiavi.

Nel Medioevo poi in Europa la schiavitù verrà abolita, ma nelle Americhe verrà reintrodotta dopo la scoperta del nuovo continente.

Infine, al termine dell'appuntamento parleranno i superstiti e i familiari delle vittime della strage del 1954.

Appuntamenti successivi

Il 12 giugno appuntamento con lo speciale sul delitto di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte.