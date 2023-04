Giuseppe Zeno, età, vita privata e carriera. Chi è l'attore ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5.



Gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile

Ecco dunque gli ospiti previsti a Verissimo sabato 8 aprile: Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school, Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo, Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia.



Chi è Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno nasce a Napoli l’8 maggio del 1976. Cresce tra Ercolano, che è il paese di origine della famiglia, e Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia. Studia all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro e si diploma come “Capitano di lungo corso”. Frequenta l’Accademia d’arte drammatica della Calabria e, successivamente, l’Accademia d’arte drammatica di Varsavia.

Ottiene piccoli ruoli in televisione e al cinema, e nel 1997 debutta in teatro. Prende parte a diverse tournée oltreoceano, per poi tornare in Italia e alternarsi tra teatro e televisione.Ottiene il ruolo di Alberto Fusaro in Incantesimo 5 e 6, ed entra nel cast di Un posto al sole e di Gente di mare con Chiara Francini.

Nel 2006 fa parte del cast de L’onore e il rispetto interpretando Santi Fortebracci.Recita in successi del piccolo schermo come: Il clan dei camorristi, Il paradiso delle signore, Purché finisca bene e Tutto può succedere. In Rai, nel 2011 recita in Rossella, e nello stesso anno entra nel cast, insieme a Marco Bocci, Giulia Michelin, Samuel Antinelli e Francesco Montanari, di Squadra Antimafia – Palermo oggi.

Nel 2015 recita nel film Piccoli segreti, grandi bugie. Nel 2018 ricopre un ruolo importante nella terza stagione della serie Tutto può succedere dove interpreta Francesco. Nello stesso anno invece è impegnato nelle riprese della miniserie tv Mentre ero via, con Vittoria Puccini dove interpreta Stefano De Angelis, fratello di Marco che aiuta la protagonista a riprendere la memoria.

Nel 2019 prende parte ad un episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, nel 2020 ritorna a fianco di Vanessa Incontrada nella miniserie Come una madre nel ruolo di Kim e nel 2021 è protagonista insieme a Serena Rossi una fiction liberamente tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni Mina Settembre dove lui interpreta Domenico Gambardella, un ginecologo in una struttura dove lavora la protagonista. Sempre nel 2021 è uno dei protagonisti nelle due fiction di Canale 5 con Anna Valle Luce dei tuoi occhi. Nello stesso periodo va in onda con una nuova fiction su Rai 1, Blanca al fianco di Maria Chiara Giannetta.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata Giuseppe Zeno è sposato dal 2016 con l’attrice Margareth Madè e ha due figlie, Angelica e Beatrice, nate nel 2017 e nel 2020.