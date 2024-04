Terra Amara, i video delle nonne che ricevono l'uovo di Pasqua della serie diventano virali ed emozionano il web

Non si è mai troppo grandi per l'uovo di Pasqua, soprattutto se si tratta di quello della tua serie tv preferita. Tantissime sono le nipoti che hanno regalato alle nonne l'uovo di Paqua di Terra Amara, fiction turca mandata in onda su canale 5. Virali i video delle fan della serie mentre spacchettano l'uovo, tra gioia ed emozione. Al loro interno gadget come puzzle e figurine dei protagonisti.

Le uova della serie tv, diventata fenomeno del momento, sono andate letteralmente a ruba, con persone scatenate anche sui social pur di trovarle e accaparrarsene una. La soap opera turca, partita nell'estate del 2022, ha ottenuto un successo pazzesco, tanto da spingere Mediaset a farla sbarcare in prima serata.

Fortunate le persone che sono riuscite ad acquistarlo dato che era difficile trovarlo in commercio. La carta dell'uovo è color oro e richiama alla perfezione i colori che si vedono nella sigla. Sulla parte in alto dell'incarto e sulla pancia dell'uovo, ci sono i volti dei protagonisti più amati: Zuleyha, Yilmaz, Fekeli e la signora Hunkar, con Demir o gli altri attori di punta. Un piccolo dono inaspettato che ha reso dolcissime nonne felici come bambini.