Ragazzo si risveglia dal coma 13 giorni dopo l'incidente stradale: l'abbraccio con la madre nel giorno di Pasqua

Mario Di Carlo, 22 anni, è uscito dal coma dopo il terribile incidente stradale avvenuto 13 giorni fa in viale Regione Siciliana a Palermo, nella zona di via Oreto. L'auto del ragazzo, originario di Ficarazzi, si era schiantata contro una palma. I vigili del fuoco lo avevano tirato fuori dal veicolo, ma le condizioni del giovane erano apparse subito disperate.

La storia

Mario era ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso, dove è rimasto in coma fino a ieri quando, dopo il risveglio, ha potuto riabbracciare la mamma. A riportare la notizia è Repubblica. «Mario mi ha riconosciuta subito. Il suo risveglio è stato una gioi. pero che di quel drammatico momento non abbia alcun ricordo. L’importante è che sia vivo», ha detto la donna, che era rimasta vicina al figlio tutto il tempo.