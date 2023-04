Anna Valle, età, marito, figli, il no alla maternità surrogata e il si alla legalizzazione delle droghe leggere: chi è l'attrice ospite a Verissimo

Anna Valle, assieme a Giuseppe Zeno, ospite a Verissimo per presentare la fiction Luce dei tuoi occhi 2 di Canale 5 che partirà dal 12 apile. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile nel weekend di Pasqua. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. l'appuntamento è sempre alle 16.30 su Canale 5. Insieme ai due attori oggi ci saranno anche Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue, Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school e Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo. Ma chi è Anna Valle?