Papa Francesco ringrazia per il sostegno e le preghiere durante il lunedì dell'Angelo

Durante la preghiera del Regina Caeli in Piazza San Pietro il Lunedì dell'Angelo, Papa Francesco ha rivolto un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso il loro sostegno e le loro preghiere, in seguito alle crescenti preoccupazioni per la sua salute dopo la cancellazione all'ultimo minuto della partecipazione alla tradizionale processione del Venerdì Santo.